Оказание первичной медпомощи детям не приостановят из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, а также нуждающимся в гемодиализе, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями из-за пандемии коронавирусной инфекции приостанавливаться не будет. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделали в Министерстве здравоохранения России.

«В указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме - этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России»,- говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, правительство России утвердило постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медстрахования, в соответствии с которым в период распространения COVID-19 при необходимости главы российских регионов могут приостановить оказание плановой амбулаторной медпомощи, однако только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Как отмечается, приостановить могут проведение диспансеризации и профилактических осмотров, однако за состоянием пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении из-за хронических заболеваний, должно быть дистанционное наблюдение.

Напомним, сегодня, 8 февраля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Прививку от коронавирусной инфекции в России получила 41 тысяча детей в возрасте от 12 до 17 лет. При этом глава ведомства отметил, что рост количества госпитализаций среди детей за неделю составил 28%.