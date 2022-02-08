Франция предоставит Украине кредит на 200 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж предоставит Киеву кредит в размере 200 миллионов евро на программы развития, а также будут предоставлены финансовые гарантии на 1 миллиард евро, под которые Украина сможет получить кредиты во французских банках. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

«Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 миллионов евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 миллиард евро», - заявили в президентском офисе, где отметил, что привлеченные средства могут быть потрачены на конкретные проекты, которые ранее согласован с Парижем.

Как отмечается, выделение данных средств предусматривает привлечение к их освоению французских поставщиков, а также подрядчиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Париж выделит Киеву 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи для помощи в стабилизации экономики.

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Киев для встречи с украинским коллегой.