Главы МИД Франции и Украины обсудили пути урегулирования в Донбассе в нормандском формате Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил главой французского внешнеполитического ведомства Жан-Ивом Ле Дрианом пути деэскалации на востоке Украине, а также политического урегулирования данной ситуации, в том числе в нормандском формате. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщила пресс-служба МИД незалежной.

«Министры обсудили пути деэскалации ситуации с безопасностью и активизации политического урегулирования... Согласились, что важным шагом на этом пути должен стать отвод Российской Федерацией войск от государственной границы и с временно оккупированных территорий Украины», - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве также сообщили, что Кулеба и Ле Дриан обсудили усиление обороноспособности Украины, а также обеспечение финансовой и экономической безопасности республики.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-служба офиса украинского президента заявила, что Париж предоставит Киеву кредит в размере 200 миллионов евро, а также финансовые гарантии на 1 миллиард евро, под которые незалежная сможет получить кредиты во французских банка.