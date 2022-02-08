Боррель заявил, что Евросоюз не верит в наличие у России планов захватить Украину Фото: REUTERS

Европейский союз считает, что Москва не стремится к захвату Украину, а только оказывает на нее давление для пересмотра архитектуры безопасности в Европе. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отметив важность диалога с Россией.

«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», - заявил глава европейской дипломатии.

Боррель отметил «озабоченности» Москвы в сфере безопасности, включая расширение НАТО, указав на необходимость учитывать эти «озабоченности по безопасности и говорить о них». По его словам, страны Евросоюза, НАТО и США ведут «многоуровневый диалог с Россией».

Как писал сайт kp.ru, накануне Боррель заявил, что Евросоюз обладает набором инструментов для введения санкционных мер в отношении Москвы, однако выразил надежду на возможность избежать этого.

Напомним, в Кремле ни раз говорили о том, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит на территории России, что является суверенным делом государства.