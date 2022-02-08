Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили по телефону ситуацию с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Вечером во вторник, 8 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и координацию дальнейших совместных действий в связи с предполагаемой эскалацией. Об этом сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, собеседники «обсудили пути дальнейшей координации и единство НАТО в связи с угрозой дальнейшей эскалации со стороны России и агрессии против Украины». При этом Блинген в беседе с турецким коллегой особо подчеркнул «нашу общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», отметив роль президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в «поддержке дипломатического урегулирования».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля Эрдоган посетил Киев с визитом, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, турецкий лидер предложил украинскому коллеге провести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в Стамбуле.

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