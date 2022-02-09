Вакцина «Ковивак» для детей может быть разрешена к применению уже летом. Фото: Александр Папырин/ТАСС

Вакцина «Ковивак» для детей может быть разрешена к применению уже летом 2022 года. В начале третьей фазы клинических испытаний препарата будут участвовать подростки 17–12 лет, второй категорией станут дети от 12 до шести лет, и только потом – малыши от шести до трех лет.

Об этом рассказал директор по развитию Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константин Чернов.

По его словам, одно из направлений третьей фазы исследований вакцины «Ковивак» для детей «подразумевает изучение, как она действует на переболевших более полугода назад и на еще не сталкивающихся с вирусом добровольцах в возрасте от трех до 17 лет».

«Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17–12 лет, вторая категория – от 12 до шести и только потом уже от шести до трех лет», - рассказал Константин Чернов газете «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 февраля стало известно, что министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины «КовиВак» при участии детей.

К слову, ранее в Роспотребнадзоре назвали четыре группы болезней, под которые стал маскироваться коронавирус у детей. Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов также рассказал о том, как протекает заболевание у малышей и подростков.

В ноябре прошлого года сообщалось, что каждый пятый россиянин согласился привить своего ребенка против COVID-19.

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