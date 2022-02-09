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Политика9 февраля 2022 0:09

SANA: ПВО Сирии отражают атаку над Дамаском

Какие именно объекты подверглись обстрелу, пока не сообщается
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ПВО Сирии отражают атаку над Дамаском

ПВО Сирии отражают атаку над Дамаском

Фото: REUTERS

В ночь на среду, 9 февраля, системам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии снова пришлось отражать воздушную атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

«Наши ПВО работают по враждебным целям в небе над Дамаском», - говорится в сообщении издания.

Жители сирийской столицы говорят, что слышали грохот взрывов. Какие именно объекты подверглись обстрелу и с какой стороны были нанесены удары, пока неизвестно. О возможных жертвах и пострадавших информации тоже еще не поступало.

Стоит отметить, что такие ночные налеты в Сирии – не редкость, местным зенитчикам регулярно приходится отражать удары с воздуха, и нередко их наносит авиация Израиля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября прошлого года истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии. Тогда сирийские ПВО уничтожили 21 ракету комплексами «Бук» и «Панцирь» российского производства.

Позже, в конце сентября, российский «Панцирь-С» сбил дрон боевиков, нацеленный на авиабазу Хмеймим.