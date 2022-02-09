ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 396 миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 396 миллионов
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось почти на 1,86 миллиона и превысило 396,5 миллиона.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер вторника, 8 февраля 2022 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии ковида медики зафиксировали 396 558014 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 5 745032 человек. За прошедший день выявлено 1 857470 новых инфицированных, умерли 9134 больных.
Большинство подтвержденных случаев заражения за все время пандемии – 75 890112 – зарегистрированы в США, на втором месте Индия, где заболели 42 339611 человек, третье место по числу инфицированных с начала пандемии занимает Бразилия – 26 533010 заразившихся.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ВОЗ заявили, что «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса.
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