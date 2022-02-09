В Рособрнадзоре пообещали, что ЕГЭ не будет меняться кардинально

ЕГЭ не будет меняться кардинально Фото: Евгения ГУСЕВА

Формат Единого государственного экзамена будет меняться со временем, но изменения не станут неожиданностью, кардинальных новшеств вводить не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Существующий формат ЕГЭ преобразуется в соответствии с предложениями и замечаниями, которые формируются в ходе профессионального и общественного обсуждения, и всегда внимательно рассматриваются Рособрнадзором, это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур», - говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В ведомстве отметили, что «этот формат наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и дает равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны».

«Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно», - подчеркнули в Рособрнадзоре.

Напомним, о том, что модели ЕГЭ по всем учебными предметам будут поэтапно меняться, ведомство предупредило еще в конце августа прошлого года. Необходимость изменений объяснили тем, что в 2022 году школу будут заканчивать ребята, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам.

Как писал сайт kp.ru, недавно выпускников и их родителей всполошила информация, что в этом году ЕГЭ по математике будет усложнен. Причем это коснется как базового, так и профильного экзамена. Однако эти слухи были опровергнуты.

К слову, в декабре глава Рособрнадзора Анзор Музаев сказал, что в 2022 году ЕГЭ планируют провести в доковидном формате.

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