Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 400 миллионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на среду, 9 февраля, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило цифру в 400 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 400 418 441 человек. От последствий заболевания COVID-19 с начала пандемии скончались 5 762 518 больных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях директор европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) доктор Ханс Клюге обнадежил: по его словам, Европу ждет «долгий период покоя» в борьбе с пандемией коронавируса, которую он сравнил с полноценным военным конфликтом. Предположения доктора Клюге базируются на сочетании факторов – наступающей весне, менее тяжелом течении «омикрона» и высоким уровнем вакцинации европейцев.

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