Депутаты Словакии «надругались» над флагом Украины

В парламенте Словакии «надругались» над флагом Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 8 февраля 2022 года, в парламенте Словакии прошло заседание, посвященное рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки.

Мероприятие началось с конфликта четырех парламентариев. Двое из них стояли перед трибуной и держали флаг Словакии. Еще два депутата встали перед трибуной, подняв флаг Украины. Парламентарий, державший словацкий флаг, начал поливать водой чиновников с флагом Незалежной.

Отметим, что депутаты разошлись во мнении о соглашении с США. В частности, лидер оппозиционной партии Словакии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо выступил за открытое голосование, чтобы «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо» и назвал соглашение «предательским».

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс прервал выступление украинского депутата Алексея Гончаренко, который достал флаг Украины во время своей речи, и указал политику на неоднократное нарушение правил. В свою очередь депутат Украины поинтересовалось у Дамса, в «чем проблема» с украинским флагом, в определенный момент его микрофон просто отключили, однако он продолжил кричать. Глава ПАСЕ неоднократно призывал депутата Украины к порядку, и на этом заседании напомнил ему, что это не первый раз, когда Гончаренко, «грубо злоупотребляет своим правом на выступление», попросив подготовить доклад по данному инциденту.