Тина Канделаки назначена и.о. директора ТНТ

Тина Канделаки Фото: Иван МАКЕЕВ

Замгендиректора «Газпром-медиа», управляющий директор субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Тина Канделаки назначена исполняющим обязанности директора ТНТ. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

- ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в «Газпром-Медиа Холдинге» в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, — гласит текст сообщения.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, перестановки в руководстве холдинга связаны с потерей аудитории телеканала.

В сентябре 2021 года Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ», который занимала с 2015 года. Вместо нее был назначен Александр Тащин, работающий на должности главного редактора телеканала.

В декабре 2021 года первый вице-президент компании «Ростелеком» Владимир Кириенко был назначен новым генеральным директором интернет-холдинга VK. Его кандидатура был поддержана единогласно. Сам Кириенко отметил, что новая должность возлагает на него большую ответственность, предполагающую внесение вклада в развитие экосистемы VK. По его мнению, продукты холдинга продолжат осваивать новые рынки и будут «расширять охват и вовлеченность пользователей». Как заявил новый гендиректор холдинга, VK обладает мощной платформой для дальнейшего роста.