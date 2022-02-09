Глава исследовательской лаборатории РАНХиГС объявлена в розыск по делу Раковой

Марина Ракова Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ/ТАСС

Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко по делу бывшего заместителя главы Минпросвещения РФ Марины Раковой.

- В октябре 2021 года директор лаборатории РАНХиГС Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Марины Раковой. После этого она уехала из Москвы в Кишинев. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она объявлена в федеральный розыск, — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.

По версии следствия, Корниенко причастна к хищению 20 миллионов рублей, которые были выделены в рамках национального проекта «Образование».

Напомним, бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Как писал сатй kp.ru, в минувший вторник, 28 сентября, в доме у Марины Раковой, а также в кабинетах сотрудников Сбербанка были проведены обыски. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет заключения, а также штраф до миллиона рублей. Позже Ракову объявили в федеральный розыск, так как она не являлась на допрос, не ходила на работу и не отвечала на звонки. Женщину задержали в начале октября 2021 года.