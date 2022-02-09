Депутат Госдумы Свищев призвал не верить слухам о допинге у российских фигуристов на Олимпиаде

Россияне выиграли командный турнир в фигурном катании, но награждение по непонятной причине перенесли Фото: REUTERS

Глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев призвал не верить слухам о том, что церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде перенесена из-за возможного подозрения в допинге у кого-то из российской команды.

"Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России. И это также не может быть гарантией, а может быть ошибкой, - приводит ТАСС слова Свищева. - Поэтому на данный момент не нужно заниматься истерией, а нужно готовиться к следующим соревнованиям".

Как пишет "КП-Спорт", по данным журналистов Inside the Games, задержка церемонии награждения российских фигуристов может быть вызвана проблемой с предсоревновательным тестом на допинг.

В качестве основания для переноса в Международном Олимпийском комитете (МОК) назвали юридические консультации. По данным МОК, представителям организации необходимо срочно провести консультацию с Международным союзом конькобежцев (ISU) по юридическим аспектам.

Напомним, командный турнир по фигурному катанию в составе сборной России выиграли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).