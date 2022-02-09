Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил особую роль воздушного сообщения в развитии государства, его экономики, инфраструктуры, социальной сферы и укреплении связей.

"Отрадно, что сегодня, как и все прошедшие годы, в отрасли трудятся высококлассные специалисты, хорошо знающие и любящее своё дело, - обратился Путин к работникам отрасли. - Во многом благодаря вашей компетентности, опыту, энергии наращиваются темпы строительства и реконструкции аэропортов, повсеместно внедряются передовые, инновационные технологии, расширяется линейка предоставляемых услуг".

Глава государства также отметил их четкую и профессиональную работу по возвращению россиян на родину в самый разгар пандемии.

Президент выразил уверенность, что работники гражданской авиации будут беречь и приумножать традиции, а также достойно решать стоящих перед авиатранспортным комплексом задачи.

Напомним, День работника гражданской авиации фиксированную дату. В 2022 году, как и ранее, его отмечают 9 февраля. В этот день создан российский Совет по гражданской авиации. Дата учреждения — 9 февраля 1923 года. Отметим, что сам праздник утвердили лишь в 2013 году. Тогда вышел указ президента, который и закрепил дату.