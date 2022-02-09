Видео разбойного нападения на магазин под Истрой опубликовал СК

СК опубликовал видео разбойного нападения на магазин под Истрой Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России опубликовал запись с видеокамер в магазине в селе Новопетровское в подмосковной Истре, запечатлевших разбойное нападение на торговую точку.

На кадрах видно двух разбойников в масках и с битами в руках. Один из преступников сначала избивает человека, лежащего на полу, затем выбегает из магазина. После этого мужчина возвращается, открывает сейф в магазине и забирает деньги. Затем оба разбойника удаляются с места преступления.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 8 февраля 2022 года. Преступники были вооружены битами и требовали отдать им все деньги. Кассир попыталась сопротивляться, но грабители были настроены решительно и стали избивать женщину. На шум подоспели директор магазина и ее муж, который приехал забрать супругу. Преступники украли 205 тысяч рублей. От полученных травм скончалась 51-летняя кассир директор магазина и ее супруг были доставлены в больницу с серьезными травмами. Преступников задержали в 50 километрах от места нападения. Их доставили для допроса в местных СК. Возбуждено уголовное дело.