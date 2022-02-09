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Общество9 февраля 2022 8:08

Генпрокурор Краснов поручил проверить жалобы россиян, ошибочно причисленных к должникам

Прокуратура даст оценку действиям судебных приставов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Игорь Краснов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Игорь Краснов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Генпрокурор России Игорь Краснов получил провести проверку соблюдения прав граждан, которые пожаловались на применение к ним мер в связи с ошибочным причислением к числу должников. Решение принято в связи с участившимися жалобами на действия приставов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

В частности, прокуроры оценят, насколько своевременно судебные приставы приняли меры по отмене наложенных арестов, ограничений, штрафных санкций и возврату незаконно списанных денег.

"По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования и проработаны дополнительные механизмы в целях своевременной защиты прав граждан", - уточнили в Генпрокуратуре.

В качестве причины ошибочного причисления людей к должникам называют одинаковые анкетные данные, в результате чего санкции ошибочно применяются к "двойникам".