Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на магазин под Истрой

Полиция задержала четырех подозреваемых в разбойном нападении на магазин под Истрой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании четырех подозреваемых в нападении на магазин под Истрой.

- Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. Истра задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья. Они подозреваются в разбойном нападении и причинении тяжкого вреда здоровью, — рассказала она.

Волк уточнила, что во время совершения преступления двое подозреваемых находились в магазине. Один следил за обстановкой вблизи торговой точки, еще один находился за рулем автомобиля.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места преступления. На кадрах видно двух разбойников в масках и с битами в руках. Один из преступников сначала избивает человека, лежащего на полу, затем выбегает из магазина. После этого мужчина возвращается, открывает сейф в магазине и забирает деньги. Затем оба разбойника удаляются с места преступления.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 8 февраля 2022 года. Преступники были вооружены битами и требовали отдать им все деньги. Кассир попыталась сопротивляться, но грабители были настроены решительно и стали избивать женщину. На шум подоспели директор магазина и ее муж, который приехал забрать супругу. Преступники украли 205 тысяч рублей. От полученных травм скончалась 51-летняя кассир директор магазина и ее супруг были доставлены в больницу с серьезными травмами. Преступников задержали в 50 километрах от места нападения. Их доставили для допроса в местных СК. Возбуждено уголовное дело.