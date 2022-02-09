Суд США отпустил обвиняемого в кибератаке на криптобиржу россиянина

В США отпустили обвиняемого в кибератаке на криптобиржу россиянина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил под залог в 8 миллионов долларов россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган, обвиняемых в кибератаке на криптобиржу Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

8 февраля Минюст Соединенных Штатов Америки сообщил о конфискации биткоинов на сумму в 3,6 миллиарда долларов, украденных во время кибератаки на криптобиржу Bitfinex. Общая сумма украденных средств оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

В ходе заседания прокуратура потребовала залог в 100 миллионов долларов. Однако судья поставил, что Морган может быть освобождена под залог в 3 миллиона долларов, Лихтенштейн — 5 миллионов долларов.

В октябре 2021 года Южная Корея экстрадировала в Соединенные Штаты российского гражданина, обвиняемого в кибератаках при помощи разработанного им вируса Trickbot. Как передавало южнокорейское агентство Yohnhap со ссылкой на источники в Министерстве юстиций Республики Корея, россиянина обвиняют в разработке, использовании и распространении вредоносного программного обеспечения с целью отмывания денег и кражи. Имя россиянина не разглашается, однако известно, что по версии следствия, подозреваемый действовал в составе киберпреступной группировки, причастной к краже более 2 млн долларов. Жертвами действий кибератак стали как компании, так и физические лица.