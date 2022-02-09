Минпросвещения РФ заявило, что 76% учителей имеют оклад ниже МРОТ

Система начисления надбавок педагогам в разных регионах отличается Фото: Алексей БУЛАТОВ

76% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), говорится в докладе Минпросвещения, представленном на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом сообщает ТАСС.

В результате получается, что уровень зарплаты педагогов во многом зависит от надбавок, система начисления которых в различных регионах может быть разной, следует из данных презентации.

Отметим, что в материалах фигурируют данные за декабрь 2021 года. На тот момент МРОТ составлял 12,8 тысяч рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в декабре 2021 года правительство России направило на повышение зарплат работников бюджетной сферы 12,2 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Средства пойдут на зарплаты учителям, врачам, преподавателям вузов, работникам науки и культуры. Более 2,9 миллиарда рублей из них направят на повышение зарплат работников образовательных учреждений, свыше 5,2 миллиарда рублей – научных. Работникам медицины выделили более 2,6 миллиарда рублей, более 1,3 миллиарда направили учреждениям культуры.