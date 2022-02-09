В России выявлено 183 103 случая заражения коронавирусом 9 февраля 2022 года

В России выявлено 183 103 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 183 103 случая COVID-19. С начала пандемии выявлено 13 330 769 случаев.

Лидером по показателю стал Санкт-Петербург, где за день заболели 19 644 человека. Второй идет Московская область с 11 956 случаеми заражения. Тройку замыкает Москва — 11 521 случай.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 669 летальных исходов. Еще 97 163 человек выписали из больницы.

Напомним, вакцина «Ковивак» для детей может быть разрешена к применению уже летом 2022 года. В начале третьей фазы клинических испытаний препарата будут участвовать подростки 17–12 лет, второй категорией станут дети от 12 до шести лет, и только потом – малыши от шести до трех лет. По словам директора Центра имени Чумакова Константина Чернова, одно из направлений третьей фазы исследований вакцины «Ковивак» для детей «подразумевает изучение, как она действует на переболевших более полугода назад и на еще не сталкивающихся с вирусом добровольцах в возрасте от трех до 17 лет».