Видео допроса подозреваемых в разбойном нападении на магазин под Истрой опубликовало МВД

Один из задержанных Фото: Кадр видео

Министерство внутренних дел (МВД) России опубликовало видео допроса подозреваемых в разбойном нападении на магазин под Истрой, в ходе которого погибла продавщица магазина, а директор торговой точки и ее муж получили телесные повреждения. Отметим, что в интересах следствия трансляция ведется без звука.

Напомним, налет на магазин произошел вечером 8 февраля 2022 года. Двое вооруженных мужчин ворвались в торговую точку и потребовали от продавщицы Людмилы Вяткиной отдать им все деньги.

51-летняя кассир попыталась противостоять грабителям, за что ее жестоко избили. От полученных травм она скончалась на месте. На шум пришли директор магазина и ее супруг, который приехал за женой, чтобы отвезти ее домой. Налетчики напали и на них. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

По горячим следам в 50 километрах от места нападения задержали четверых подозреваемых. Все они выходцы из Таджикистана.

По данным правоохранительных органов, во время совершения преступления двое подозреваемых находились в магазине, третий следил за обстановкой вблизи торговой точки, четвертый находился за рулем автомобиля.