В ДНР заявили, что украинские силовики распространяют постановочные видео

ДНР обвинила ВСУ в распространении постановочных видео Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины распространяют постановочные видео с целью дискретировать оборонное ведомство самопровозглашенной республики.

- Так, в рамках информационной кампании Crushing sword («Сокрушительный меч») украинскими пропагандистами 74-го центра ИПсО ВСУ подготовлены и распространены в сети интернет постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию защитников Донбасса, — сказал он в разговоре с журналистами.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что Вооруженные силы Украины готовят «постановочный теракт» на востоке страны. По мнению Филипоненко, так Киев планирует оправдать свое наступление на Донбасс. Он уточнил, что время и место проведения провокации пока не определено.

До этого Басурин сообщил, что в Донбасс на линию соприкосновения прибыли наемные солдаты из Польши. По мнению Басурина, наемники перед началом военной операции Киева попытаются ударить по объектам гражданской инфраструктуры, спровоцировав тем самым ДНР на ответные действия, чтобы использовать их как предлог для начала наступления.