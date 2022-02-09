Саакашвили спел гимн Украины на судебном заседании в Тбилисси Фото: Иван ВИСЛОВ

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили спел гимн Украины во время судебного заседания по делу о растрате государственных средств в зале городского суда в Тбилисси.

В ходе слушаний политик назвал обвинения против него необоснованными, а прокуроров и суд обвинил в коррупции. После взаимных обвинений защита Саакашвили передала ему флаг Украины и включила гимн республики, которому он начал подпевать.

Как писал сайт kp.ru, Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили одобрила перевод экс-главы республики из тюрьмы в военный госпиталь города Гори. До этого политику стало плохо из-за голодовки, в результате которой он потерял сознание и попал в реанимацию.

Напомним, в начале декабря Саакашвили начали судить за расстарту госсредств. Речь идет не об очень большой сумме - немногим более 5 милллионов долларов, но дело в том, что Саакашвили тратил государственные средства, наложив на эту статью расходов гриф "Секретно".