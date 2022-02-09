Стало известно, почему всегда нужно забирать чеки

Чеки на кассе рекомендуется забирать Фото: Евгения ГУСЕВА

Чеки о покупках в магазине либо выполнении операций в банкомате следует сохранять по нескольким причинам, рассказала агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.

В первую очередь, чек – это подтверждение покупки, который позволит сэкономить много времени, когда требуется доказать факт приобретения конкретного товара.

В частности, с ним намного проще и быстрее доказать, что кассир допустил ошибку либо товар пробился по цене, отличающейся от той, что указана на ценнике.

Кроме того, никто не отменял гарантийное обслуживание. И хотя по закону чек предоставлять не обязательно, но без него сложнее будет доказать факт покупки и права на гарантию.

Однако особенно внимательными следует быть с чеками от банкомата. По словам Касаткиной, такие чеки содержат ряд персональных данных клиента, которые могут быть использованы мошенниками для попытки получить доступ к его банковским счетам.

Конечно, одних данных на чеке для этого недостаточно, но дополнительный сбор информации тем или иным методом может создать угрозу хищения средств, утверждает доцент факультета права НИУ ВШЭ.