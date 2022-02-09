МИД России обвинил США в сокращении посольств двух стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сокращении посольств России и Соедиенных Штатов виноват Вашингтон, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, американские дипломаты уезжают из России по требованию Москвы.

«Американская сторона следует нашим предписаниям. К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор, но люди из американского посольства уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули», – сказал дипломат журналистам.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Рябков заявлял, что Россия не намерена молчать и обязательно ответит на решение Соединенных Штатов выслать из страны 27 российских дипломатов. Он отметил, США пора перестать практиковать высылку российских дипломатических сотрудников.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники российской дипмиссии готовятся покинуть страну. 27 дипломатов уедут из США к 30 января 2022 года, еще 28 – к концу июля.