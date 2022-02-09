В Роспотребнадзоре рассказали о росте случаев повторного заражения коронавирусом из-за "омикрона"

Из-за "омикрона" коронавирус стали чаще фиксировать у людей, которые им уже переболели Фото: REUTERS

В России растет доля людей, которые повторно заразились коронавирусом, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в среду, 9 февраля 2022 года.

"Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеют повторно, неважно, чем человек уже болел", - подчеркнул Горелов.

По его словам, изменения связаны с распространением мутировавшего штамма "омикрон", который отличается более высокой заразностью, в том числе для людей с антителами к инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал опасные симптомы при заражении штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Это стойкая лихорадка более трех дней, снижение насыщения кислородом и одышка.