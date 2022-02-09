Оренбургские браконьеры зверски отстреливают косуль

Полиция задержала брконьеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Красногвардейского района Оренбургской области задержали охотников, которые зверски убили двух молодых косуль. Как сообщает 56orb.ru, у задержанного мужчины не было лицензии на добычу косуль.

Браконьера задержали на 13-м километре автодороги Ивановка - Сорочинск - Ташла. В багажнике автомобиля «Лада» были обнаружены две туши животных, а в салоне везли карабин, 14 патронов, глушитель и тепловизор. Кроме того, охотники были снабжены ножом, точилом и топором.

Полицейские провели обыск по месту жительства задержанных. Дома у нарушителей были изъяты еще три охотничьих ружья.

В настоящее время по факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести проверку и устанавливать все обстоятельства этого происшествия.