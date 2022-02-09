Кандидат в президенты Франции назвала Макрона телеграфистом НАТО и ЕС

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала действующего главу государства Эммануэля Макрона телеграфистом Североатлантического альянса и Евросоюза. Так он прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина с Макроном.

- Он приехал в Москву не как президент Франции, а как телеграфист НАТО и Евросоюза, из-за чего он был принят холодно, что не могло ни от кого ускользнуть. Я думаю, что на самом деле этот кризис (вокруг Украины) может усугубиться, — сказала политик в эфире радиостанции Europe 1.

Ле Пен отметила, что не верит в «российскую агрессию» против Украины.

Ранее Владимир Путин после встречи с Эммануэлем Макроном назвал прошедшие в Кремле переговоры содержательными и полезными, отметив, что они проходили «в деловом ключе». Беседа лидеров двух стран в понедельник, 7 февраля, продолжалась около пяти часов, а началась встреча на час позднее, чем планировалось. Владимир Путин принял гостя из Франции за уже традиционным пятиметровым круглым столом, а сама беседа проходила без обычных в таких случаях переводчиков. Президенты обсуждали вопросы безопасности в Европе.