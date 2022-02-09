Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам из-за провокаций против России

Елена Вяльбе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Федерации лыжных гонок России, заслуженный тренер РФ, Елена Вяльбе рассказала, что отказывается общаться с представителями норвежских средств массовой информации из-за провокационных материалов, в которых об олимпийском золоте Александра Большунова говорится через призму допингового скандала. Об этом сообщает "КП-Спорт".

"Вчера хотели у меня взять интервью, но я сказала, что никогда не буду давать интервью норвежским СМИ", - заявила о бойкоте Вяльбе в эфире телеканала "Матч ТВ".

Она также обратила внимание, что у Норвегии тоже были случаи дисквалификации из-за допинга, но в России об этом никто не говорит.

Напомним, Александр Большунов принес России первое золото Олимпиады – 2022 в Пекине, завоевав победу в скиатлоне. Вторую позицию пьедестала занял его товарищ по олимпийской сборной Денис Спицов.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский журналист Натаниэль Херц на пресс-конференции после победы спросил у Большунов, является ли его выступление "чистым". Лыжник ответил, что от темы допинга его "выворачивает", так как он это категорически не приемлет.