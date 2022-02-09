В Кремле заявили об обострении угроз для России и Белоруссии

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об обострении угроз для России и Белоруссии. Так он прокомментировал российско-белорусские учения. По словам Пескова, маневры "не могут быть простой формальностью".

- Да, так можно сказать, конечно, и Россия, и Беларусь тоже сталкиваются с беспрецедентными угрозами, характер и, наверное, концентрация которых сейчас, к сожалению, гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что российские войска после завершения учений на территории Белоруссии вернутся в места постоянной дислокации. Также он отрицательно ответил на вопрос, назывались ли российским президентом какие-либо даты в ходе обсуждения с главой Франции Эммануэлем Макроном этого вопроса.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что российские войска будут размещены на территории страны в случае угрозы войны. Москва никогда не будет перебрасывать ядерное оружие, поскольку это не имеет смысла, отмечал белорусский лидер.