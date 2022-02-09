Песков оценил заявления Зеленского после встречи с Макроном

В Кремле не увидели в заявлениях Зеленского готовности немедленно заняться выполнением Минских соглашений Фото: REUTERS

Заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с французским лидером Эммануэелем Макроном не говорят о готовности немедленно приступить к реализации Минских соглашений, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений, что верно. Но, с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Песков призвал дождаться дальнейших бесед политиков, после которых «картина будет яснее».

Как писал сайт kp.ru, президент Франции рассказал журналистам, что Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.