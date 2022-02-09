Путин и Токаев подпишут ряд документов после переговоров 10 февраля 2022 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подпишут ряд документов после переговоров в четверг, 10 февраля 2022 года.

- В процессе подготовки целый ряд документов, какие-то успеют подготовить, какие-то не успеют. Но это очень и очень важный визит, которому мы придаем огромное значение, — сообщил пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами, назвав Казахстан важнейшим партнером для РФ.

Ранее пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали сообщал, что в четверг, 10 февраля, Токаев проведет переговоры с Путиным в Москве, в ходе которых «будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства», а в пятницу, 11 февраля, глава Казахстана встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, а также собирается посетить ряд крупных промышленных предприятий республики.