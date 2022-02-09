Россиян предупредили о рейдах по поиску "серых" арендаторов жилья

Россиян предупредили о массовых рейдах по съемным квартирам Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Российские муниципалитеты стали активнее проводить рейды по квартирам в поисках нелегальных квартиросъемщиков. Об этом в среду, 9 февраля 2022 года сообщает "Российская газета".

Как отметила управляющий директор "МИЭЛЬ" Мария Жукова, факт сдачи жилья в аренду по-прежнему сложно доказать: нужны расписки о передаче денежных сумм с обязательным указанием назначения платежа.

Сообщается, что для выявления серых арендаторов используют ресурсы управляющих компаний. Например, от слесарей, сантехников и прочих сотрудников.

Эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков в беседе с телеканалом "360" заявил, что рекомендует всем своим клиентам оформиться как самозанятые и платить налоги со сдачи квартиры..

Ране сообщалось, что Федеральная налоговая служба может отслеживать теневую сдачу квартир в аренду. Налоговики могут получить информацию о коммунальных платежах, регулярных переводах на банковскую карту собственника недвижимости и выставить ему штраф за уклонение от уплаты налогов, передает ОТР.

Сайт KP.ru рассказал о трех способах легально сдать квартиру и подсчитал, как сделать это выгоднее. Так, например, можно оформить патент на сдачу квартиры, заплатить обычный налог на доходы как физическое лицо или зарегистрировать ИП.