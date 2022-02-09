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Спорт9 февраля 2022 10:01

Песков призвал дождаться заявления МОК о причинах переноса награждения российских фигуристов

Представитель Кремля предложил не ориентироваться на источники западных СМИ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о появившихся в западных СМИ сообщениях о том, что церемонию награждения победивших в командном турнире российских фигуристов перенесли из-за якобы "сомнительного" допинг-теста одного из членов команды.

"Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России предложил не спешить с выводами, пока не будет официальных пояснений Международного олимпийского комитета (МОК) и российских спортивных чиновников.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев призвал не верить слухам о том, что церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде перенесена из-за возможного подозрения в допинге у кого-то из российской команды.

Напомним, как пишет "КП-Спорт", в МОК ничего не говорят о допинге. Так, представитель МОК Марк Адамс заявил о некоторой "юридической проблеме", не уточнив в чем именно она заключается. А журналист Дмитрий Губерниев намекнул, что ситуация может быть связана с наркотиками.