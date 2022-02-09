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Политика9 февраля 2022 10:13

Встреча политсоветников "нормандской четверки" пройдет 10 февраля 2022

Песков заявил, что встреча политсоветников "нормандской четверки" пройдет 10 февраля 2022
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" запланирована на четверг, 10 февраля 2022 года, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для положительных перспектив необходимо добиться реализации комплекса мер, предусмотренного минскими соглашениями.

"А наша программа - работать в этом направлении, чем и будет заниматься коллега Дмитрий Козак", - заключил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак представляет Российскую Федерацию на переговорах политических советников лидеров "Нормандской четверки" по политическому урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал журналистам, что украинский коллега Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять минские соглашения. Кроме того, президент Украины рассчитывает, что в ближайшее время пройдет еще один саммит в "нормандском формате".