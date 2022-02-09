В Кремле не согласились со словами Борреля об «авторитарном режиме» в России и Китае

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не согласны со словами главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об «авторитарном режиме» в России и Китае.

Ранее Боррель заявил, что союз РФ и КНР — «альянс двух авторитарных стран, противостоящих демократии».

- Мы абсолютно не согласны, во-первых, с тем, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своим устройством государства, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он добавил, что Россия с уважением относится к политическим режимам в других странах и ожидает того же в своем отношении.

Напомним, Европейский союз считает, что Москва не стремится к захвату Украину, а только оказывает на нее давление для пересмотра архитектуры безопасности в Европе. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отметив важность диалога с Россией. Боррель отметил «озабоченности» Москвы в сфере безопасности, включая расширение НАТО, указав на необходимость учитывать эти «озабоченности по безопасности и говорить о них». По его словам, страны Евросоюза, НАТО и США ведут «многоуровневый диалог с Россией».