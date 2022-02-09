Диетолог рассказала об опасностях буквы "Е" на этикетках

Диетолог посоветовала обращать внимание на букву "Е" в составе продуктов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова посоветовала обращать внимание на компоненты, зашифрованные в кодах "E" на этикетке продуктов, так как за ними могут скрываться опасные для здоровья консерванты и красители.

"Так, например, по информации Минздрава, самыми опасными E выделены, к примеру, E-121, E-123, E-216, E-217, E-240 и другие добавки E. Это наиболее опасные для организма красители и консерванты", - пояснила она в беседе с "Пятым каналом"

Специалист добавила, что E-216 может вызвать рак молочной железы у женщин и бесплодие у мужчин, а E-240 в определенной дозировке может и сразу убить.

При этом отмечается, что такие компоненты не всегда бывают опасны. За некоторыми "Е" могут скрываться натуральные консерванты и добавки. Например, натуральные красители куркумин или ликопин, которые не только природного происхождения, но и могут нести определенную пользу для организма.

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