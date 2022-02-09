Песков заявил о неопределенности Запада в вопросе антироссийских санкций

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неопределенности стран Запада в вопросе санкций против России.

- Весьма противоречивые заявления приходят со стороны Запада, западных стран. И в каких-то столицах говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно, непонятно в связи с чем. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без вот той самой чрезмерной агрессии России быть не должно - тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков сделал вывод, что Запад не достиг единого мнения в вопросе антироссийских санкций.

Напомним, американские власти продолжают обсуждать с европейскими партнерами и союзниками пакет санкций против России на случай пресловутой «российской агрессии» в отношении Украины. В Европу из Штатов отправляется специальная делегация, в которую войдут представители Минфина и госдепартамента США. Об этом на сообщил журналистам пресс-секретарь госдепа Нед Прайс.

До этого в МИД РФ заявили, что Запад готов выдумать повод для очередных санкций против нашей страны. В ведомстве назвали пресловутое «нападение России на соседние страны» бредовой идеей-фикс западных политиков.