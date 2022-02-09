Поспред России в ЕС Чижов назвал условие увеличения поставок газа в Европу

Главное условие увеличение поставок газа в Европу - высокий спрос Фото: REUTERS

Россия увеличит поставки газа в Евросоюз, если вырастет спрос, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Чтобы газ продать, нужно, чтобы кто-то заранее заявил о своей готовности его купить, - подчеркнул Чижов. - Ведь поставки по газовой трубе нельзя откачать назад".

По его словам, снижение спроса связано с увеличением ценника. На этом фоне совершенно естественно желание по возможности переждать пиковые значения стоимости и приобрести голубое топливо по более выгодной цене.

Еще одним фактором снижения спроса стала достаточно мягкая зима, которая дает европейским странам выбор, покупать сейчас или позднее. В условиях серьезных холодов запасы истощались бы быстрее и пришлось бы покупать газ, невзирая на его стоимость, заключил дипломат.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе, чтобы спровоцировать рост цен на газ. Глава австрийского правительства отметил, что Европа обеспечена поставками голубого топлива, однако из-за цены на него ситуация остается напряженной.