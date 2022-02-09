В Кремле сообщили о позитивных сигналах в переговорах Зеленского и Макрона

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о позитивных сигналах в переговорах украинского и французского лидера Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона в Киеве.

Однако он подчеркнул, что в Москве не услышали в словах президента Украины готовности выполнять Минские соглашения.

- Этих слов мы не услышали. Поэтому есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные. Подождем дальше, президенты созвонятся и картина будет яснее, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистом kp.ru Александром Гамовым.

С полным текстом разговора можно ознакомиться здесь.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Президент России назвал переговоры содержательными и полезными. Беседа лидеров двух стран продолжалась около пяти часов, а началась встреча на час позднее, чем планировалось. Владимир Путин принял гостя из Франции за уже традиционным пятиметровым круглым столом, а сама беседа проходила без обычных в таких случаях переводчиков. Президенты обсуждали вопросы безопасности в Европе.