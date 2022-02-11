До конца 2022 года в Москве благоустроят Волоколамское шоссе

Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице продолжается масштабное обновление вылетных магистралей. Движение на одном из скоростных маршрутов - Волоколамском шоссе - ускорили в прошлом году. На некоторых участках расширили полосы, открыли дополнительные съезды и развязки. До конца этого года планируют провести благоустройство вдоль шоссе и на соседних с ним улицах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сегодня Волоколамское шоссе - одна из ключевых городских магистралей, которая проходит через пять районов, - сказал Бирюков. - В пешеходной доступности к нему живут более 190 тысяч человек. После благоустройства Волоколамское шоссе превратится в «шоссе комфортной пересадки».

По его словам, пассажирам наземки станет проще добираться до автобусных остановок. Комфортнее станут пересадки с одного вида транспорта на другой. Кроме того, для пешеходов появится удобная и безопасная навигация. При этом приведут в порядок не только «линию» вдоль Волоколамского шоссе, но и в соседних с ним парках - «Берег реки Сходня» и «Долина реки Химки».

Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Парк «Берег реки Сходня» размещается на двух берегах, на левом проводятся спортивные занятия, в том числе на базе гребного слалома, - отметил заммэра. - Здесь появится новая спортплощадка для тренировок и соревнований. На правом берегу этого парка и в парке «Долина реки Химки» сделаем зоны отдыха, обновим детские и спортивные площадки».

Благоустройство затронет и площадь перед зданием Строгановского училища. Для студентов и жителей района создадут комфортное общественное пространство. Перед главным входом разместятся зоны отдыха, места для выставок и концертов, парковка. В сквере восстановят исторический «интерьер» и скульптуры, а также дополнительно высадят деревья и кустарники.