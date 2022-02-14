Захарова назвала риторику США и Британии по Украине пропагандой войны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала риторику американских и британских политиков по ситуации вокруг Украины пропагандой войны, которая, как напомнила дипломат, запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым Генассамблеей ООН 16 декабря 1966 года.

«Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом». Казалось бы. Но Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу — руки должны быть развязаны», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что Соединенные Штаты, принимая на себя обязательства по Пакту, сделали оговорку: дескать, он не обязывает США ограничивать «право на свободу выражения мнений и собраний, гарантированное Конституцией и законами Соединённых Штатов», примерно такую же оговорку сделало и Соединенное Королевство.

«Чтобы было понятно. Пакт был принят в разгар холодной войны, и его задачей было не только защитить права человека, но и отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы. Советский Союз (а позже – Российская Федерация) и десятки других государств по всему миру, понимая высшую опасность, которую может представлять собой пропаганда войны, добровольно отказываются от этой угрожающей практики. Но ни Вашингтон, ни Лондон возможности поднести спичку к стогу сена себя не лишают», - растолковала спикер МИД.

По ее словам, «то, что мы видим сейчас, – пропаганда войны в чистом виде». Захарова подчеркивает, что «агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств».

«США и Великобритания достали из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека. И теперь размахивают им, как дубинкой, поддерживая через медиахолдинги CNN, Bloomberg, британские таблоиды управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах», - указала Мария Захарова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее она, комментируя недавнее заявление советника президента США по нацбезопасности о том, что наша страна якобы со дня на день «нападет» на Украину, напомнила о знаменитой «пробирке Пауэлла» и обвинила Штаты в очередной лжи. По словам Захаровой, США врут о «нападении» на Украину, как раньше — про Ирак.

К слову, в начале февраля постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сказал, что шумиха западных стран с подачи США вокруг псевдовторжения России закладывает информационную основу под будущее военное освоение НАТО территории Украины.