Вадим Рабинович сообщил, что депутатам Рады запретили покидать Украину

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Вадим Рабинович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады (ВР) от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям с полуночи (по московскому времени – с часа ночи понедельника, 14 февраля) запрещено покидать территорию Незалежной.

«Депутатам ВР закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», - написал народный избранник на своей странице в Facebook, не уточнив, откуда у него такая информация.

Он добавил: «Как принято. Закон? Конституция? Нет, не слыхали». Никаких подробностей Рабинович тоже не привел, ни на кого не сослался.

Однако ранее нардеп от правящей в стране фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что его однопартийцам из Рады рекомендовали не покидать страну.

Между тем, как писал сайт kp.ru, газета «Украинская правда» сообщила о том, что местные бизнесмены и оликархи, в том числе и некоторые депутаты ВР, массово вылетают из Незалежной частными самолетами и чартерными рейсами.