CBS: США собираются вывезти всех американских служащих из Киева в ближайшие 24-48 часов

Власти США намерены вывезти всех американских служащих из Киева в ближайшие двое суток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтонская администрация намерена принять меры для того, чтобы все американские служащие, которые на сегодняшний день находятся в Киеве, в ближайшие сутки или двое покинули украинскую столицу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS.

Собеседники канала утверждают, что «администрация Байдена готовится к выводу всех служащих США из Киева в течение следующих 24—48 часов». Однако источники CBS не уточнили, куда именно собираются вывозить американцев: на запад Украины или домой, в Штаты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сотрудники госдепартамента США лично обзванивают американцев, которые находятся на Украине, и просят их немедленно покинуть страну. А перед этим немедленно уехать из Незалежной призвал соотечественников глава Белого дома Джо Байден. Кроме того, в субботу появилось сообщение, что власти США объявят об эвакуации сотрудников своего посольства из Киева.

Спецкор «КП» Александр Коц объяснил, что стоит за вывозом семей дипломатов США, Британии и Австралии из Киева.

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