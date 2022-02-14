Депутаты Госдумы подготовили законопроект о штрафах и уголовном наказании за нападение бродячих собак

Уличные псы в последнее время стали чаще нападать на людей Фото: Юрий ЮРКО

На этой неделе в Госдуму будет внесен законопроект, который предусматривает штрафы и уголовное наказание за нападение бродячих иди домашних собак на людей. Чиновников, как и владельцев четвероногих друзей, допустивших, что их питомец кого-то покусал, предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей.

«Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП», - уточнил один из авторов инициативы, первый замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, «для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей», однако это только если речь идет о случаях, когда «нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам», а «если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность». Депутат добавил, что такое же наказание предусматривается и для обычных граждан, чьи собаки напали на человека.

«Выясняется, что последние истории с укусами связаны с владельческими собаками, у которых есть хозяева и которые не являются бездомными. Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», - сказал Бурматов в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после трагедии в Забайкальском крае, где стая бездомных псов насмерть растерзала семилетнюю девочку, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что депутаты подготовят предложения по изменению законодательства, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей.

Стоит отметить, что количество бездомных животных в стране растет, а в последние месяцы случаи нападения голодных стай на прохожих участились. Причем стерилизация, как показала практика, не помогает.