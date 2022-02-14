Врач: При «омикроне» могут появляться ложные симптомы интоксикации

При заражении «омикроном» могут появляться ложные симптомы интоксикации Фото: Мария ЛЕНЦ

При заражении «омикроном» у людей могут проявляться ложные симптомы интоксикации, свойственные и для крипа, поэтому если у вас температура поднялась выше 38 градусов, стоит сразу сделать экспресс-тест на коронавирус. Об этом рассказала врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина.

«Следует отметить, что в сравнении в «дельтой», конечно, «омикрон» течет легче. Меньше мы видим поражения легочной ткани, клинически заболевание протекает легче и с типичными клиническими признаками. Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках», - сказала специалист в беседе с ТАСС.

Эксперт добавила, что врачи пока не берутся говорить о том, какие клинические симптомы будут характерны для постковидного синдрома после перенесенного «омикрона», поскольку этот штамм появился совсем недавно.

«Мы столкнулись с ним только в январе 2022 года. Думаю, более точные прогнозы можно будет давать не раньше конца апреля – начала мая 2022 года», - констатировала Мария Лисина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее педиатр и инфекционист Евгений Тимаков назвал пять простых признаков, которые помогут родителям отличить симптомы «омикрона» у своих детей от обычной простуды.

Заболевание вполне может протекать как обычное ОРВИ, основные признаки «омикрона» у детей: боль в горле, осиплость голоса, насморк, головная боль, у малышей (но не только) часто расстройство стула.Еще у многих наблюдается усталость. А вот потеря вкуса и обоняния бывает намного реже.

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов также перечислил самые опасные последствия «омикрона» у детей: бронхиты, синуситы и отиты.

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