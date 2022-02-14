Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 февраля 2022 1:36

Япония объявила о сокращении числа своих дипломатов в посольстве на Украине

В японской дипмиссии в Незалежной останется ограниченное количество сотрудников
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
МИД Японии сократил численность посольства на Украине

МИД Японии сократил численность посольства на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония объявила о сокращении числа своих дипломатов в посольстве на Украине. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило японское министерство иностранных дел, уточнив, что на Украине теперь останется очень ограниченное количество сотрудников дипломатической миссии Страны восходящего солнца.

В сообщении внешнеполитического ведомства также говорится, что в связи с сокращением численности персонала будет сокращена также и деятельность представительства, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 11 февраля, МИД Японии призвал граждан страны немедленно покинуть Украину. В Токио определили уровень опасности на украинской территории как четвертый, максимальный. В заявлении японского МИД говорилось о том, что «на границе с Украиной наблюдается усиление военного присутствия России, напряженность растет, ситуация также остается непредсказуемой».

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взгляд из Киева Михаила Погребинского: Американцы демонстрируют панику

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Погребинский полагает, что масштабный конфликт между Россией и Украиной маловероятен (подробности).