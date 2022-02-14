МИД Японии сократил численность посольства на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония объявила о сокращении числа своих дипломатов в посольстве на Украине. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило японское министерство иностранных дел, уточнив, что на Украине теперь останется очень ограниченное количество сотрудников дипломатической миссии Страны восходящего солнца.

В сообщении внешнеполитического ведомства также говорится, что в связи с сокращением численности персонала будет сокращена также и деятельность представительства, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 11 февраля, МИД Японии призвал граждан страны немедленно покинуть Украину. В Токио определили уровень опасности на украинской территории как четвертый, максимальный. В заявлении японского МИД говорилось о том, что «на границе с Украиной наблюдается усиление военного присутствия России, напряженность растет, ситуация также остается непредсказуемой».

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.

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