Песков: Будем надеяться, что Европа задумается о собственных интересах и перестанет выполнять установки США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве надеются, что Европа задумается о собственных интересах и перестанет выполнять установки США, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах», но у них «это не всегда получается».

«Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», - подчеркнул официальный представитель Кремля в интервью РИА Новости.

Песков отметил, что такая ситуация идет вразрез с желанием европейских стран стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах, и это, по его мнению, «один из столпов, который всегда хромал в ЕС».

«Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Песков, отвечая на вопросы журналистов об отказе главы российского государства участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что у России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции зарубежным партнерам, а «любое выступление в любом формате» Владимира Путина «сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире».

Кроме того, пресс-секретарь президента накануне говорил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, в том числе и с США, однако «насильно мил не будешь», поэтому Москва будет расширять взаимодействие там, где «видит взаимность».