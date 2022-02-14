Пушков: То, что Зеленский пригласил Байдена в Киев, выглядит странно

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает странным то, что лидер Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев.

«С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков добавил, что создается такое ощущение, будто «президент Украины не в курсе того, что вот уже неделю заявляют в Вашингтоне» о его стране.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 февраля Байден и Зеленский уже в третий раз в этом году пообщались по телефону. Их разговор длился около 50 минут, во время беседы украинский лидер попросил американского коллегу «как можно скорее» посетить Киев. Однако, как заявил телеканалу CNN неназванный источник в Вашингтоне, визит Байдена в Незалежную на фоне нынешнего кризиса «крайне маловероятен».

Ранее стало известно, что сотрудники госдепартамента США лично обзванивают американцев, которые находятся на Украине, и просят их немедленно покинуть страну. А перед этим немедленно уехать из Незалежной призвал соотечественников глава Белого дома Джо Байден.

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